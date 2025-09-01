نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: هفته وحدت امسال به دلیل تقارن با هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اسلام (ص)، باید پرشورتر و اثرگذارتر از سال‌های گذشته برگزار شود. ️

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در آستانه فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و هزار و پانصدمین سالگرد این ولادت نورانی اظهار کرد: خیران باید با نیتی خالص و بر پایه فطرت الهی انفاق کنند تا قرض آنان به خدا باشد و او نیز چندین برابر پاداش دهد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در رفع مشکلات اجتماعی افزود: خدای متعال دوست دارد بسیاری از کار‌ها به دست بندگان صالحش انجام پذیرد، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کمک‌های خیران از مصادیق بارز عمل به این آموزه الهی است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، ریشه بسیاری از گناهان را در تکبر، حرص و حسادت دانست و تصریح کرد: خدای متعال نماز را واجب کرده تا از تکبر انسان بکاهد و او را به مسیر سعادت دنیا و آخرت رهنمون سازد.

امام جمعه تبریز با استناد به آیات الهی خاطرنشان کرد: برای کسب روزی حلال بکوشید و به دارایی دیگران دست‌اندازی نکنید، هرچه می‌خواهید از درگاه پروردگار بخواهید تا او به شما عطا کند، انفاق نیز از عوامل مهم تعالی روح انسان و پاکی قلب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تأکید بر اهمیت کار‌های خیر همچون مدرسه‌سازی، احداث بیمارستان و رسیدگی به نیازمندان گفت: همه این عرصه‌ها میدانهایی برای امتحان الهی بشر است.