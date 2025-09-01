نماینده ولی فقیه در مازندران: آیت ا... صالحی مازندرانی، شخصیت بزرگ علمی و حوزوی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم سالگرد آیت ا... صالحی مازندرانی با حضور مردم قدرشناس مازندران و مسئولان؛ در حسینیه روستای نفت چال لفور سوادکوه شمالی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران در این مراسم با اشاره به شخصیت ولایی و مرجعیت آیت ا... صالحی مازندرانی گفت: وی فیلسوف، استاد و شخصیتی علمی و حوزوی داشت که رحلت وی خسرانی برای جامعه حوزوی محسوب می‌شد.

آیت ا.. محمدی لائینی با اشاره به ابعاد وجودی آیت ا... صالحی مازندرانی افزود: خداوند بعد از خلقت انسان همواره کسانی را به عنوان هادی و راهنما برای مردم فرستاد که پیامبران و اوصیا، امامان و در غیبت ولی عصر عج ا.. علما هستند که مشعل هدایت جامعه را بر عهده داشتند.

آیت ا... محمدی لائینی یاداور شد: حضرت آیت ا.. صالحی مازندرانی چه در قبل و بعد انقلاب ستودنی و از برکات وجودی اش نظام اسلامی و جامعه اسلامی بهره‌مند بود.

وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) مبارزه با طاغوت وتحمل رنج دوران تبعیت ولی، هدایت جامعه اسلامی را بر عهده داشت تا با آغاز انقلاب اسلامی و پس از معظم له، مقام معظم رهبری سکان هدایت را برعهده گرفت که اوج هدایت ایشان در جنگ ۱۲ روز به منصه ظهور رسید.

نماینده ولی فقیه در مازندران یاداور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به محاسبات دقیق دشمن، همه توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب ساخت و دیدیم کمتر از ۲۴ ساعت آنچنان قهارانه موشک زد و استکبار جهانی و اسرائیل ملعون را به زانو در آورد و این نقش علماست.