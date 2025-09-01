پخش زنده
آیین آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه روز یکشنبه شانزدهم شهریور در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حوزههای علمیه روز یکشنبه ۱۶ شهریور با سخنرانی آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در مدرسه علمیه فیضیه برگزار میشود.
این مراسم ساعت ۹:۳۰ دقیقه با حضور علما و بزرگان، اعضای جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، مدیران نهادهای حوزوی، اساتید و طلاب برگزار میشود.
سخنرانی آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور و حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمیحاجی معاون آموزش حوزههای علمیه از دیگر برنامههای این مراسم است.