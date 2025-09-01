نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد اعتباراتی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم دهه آخر صفر به مشهد اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر در آیین شکرانه خدمت و قدردانی از خدمتگزاران ستاد اربعین و دهه آخر صفر شهرداری مشهد افزود: تلاش دشمنان در دهه آخر ماه صفر تضعیف انگیزه مردم برای برگزاری این مراسم بود، اما مردم امسال در این مراسم و اربعین حضور پررنگ‌تری داشتند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین و پیاده روی، نسبت به پارسال بیش از چهار درصد افزایش داشت و اربعین بسیار باشکوه برگزار شد.همچنین مشهد نیز در ایام دهه آخر صفر پذیرای هفت میلیون زائر بود و جمعیت قابل توجهی پیاده به این شهر عزیمت کردند.

شهردار مشهد نیز در این آیین گفت: شهرداری برای اربعین هزینه کمی می‌کند، اما ثمره آن برای این نظام، شهر و مردم هزاران میلیارد دلار است.

قلندر شریف افزود: اربعین امسال همانند سال‌های گذشته ارائه خدمات در مرزی که کمترین امکانات و سخت‌ترین شرایط را دارد، توسط وزارت کشور به شهرداری مشهد محول شد، اما کار به بهترین نحو انجام شد.

وی افزود: همچنین در دهه آخر ماه صفر امسال مسافرگیری در بخش اول خط سوم مترو مشهد در مسیر میدان شهدا و حرم رضوی انجام و تردد زائران به حرم رضوی تسهیل شد.