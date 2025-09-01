به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارخانه تولید خوراک دام با حضور معاون وزیر کار در جویبار به بهره برداری رسید.

کارخانه خوراک دام جویبار با صرف اعتباری بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال که ۴۰ میلیارد ریال آن تسهیلات بوده مورد بهره‌برداری قرار گرفت.این کارخانه روزانه ۳۰ تن و سالیانه ظرفیت ۲۲۰ هزار تن خوراک دام تولید و برای ۱۲ نفر شغل ایجاد شده است و از تجهیزات مدرن برخوردار است.

معاون وزیر تعاون در جویبار: ۱۰۰همت اعتبار برای فرصت‌های شغلی در کشور تخصیص پیدا کرد که ۴۰همت سهم استان‌ها است

معاون توسعه و کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در افتتاح کارخانه خوراک دام در شهرک صنعتی جویبار گفت: ۱۰۰همت از محل تسهیلات تکلیفی و قرض الحسنه برای ایجاد فرصت‌های شغلی به مشاغل خرد و متوسط با اشتغال ۲۰ نفر تخصیص پیدا کرده که از نیمه دوم سال و اواخر شهریور پرداخت‌ها آغاز می‌شود.

حسینی افزود: از ۱۰۰همت اعتبار اشتغال ۶۰ همت در سطح ملی توزیع می‌شود که ۴۰ همت به استا ن‌ها اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: سیاست بازار کار بعد از ۳ سال توقف وارد چرخه شده. از انتهای شهریور شروع می‌شود و در این طرح برخی از یارانه دستمزد حقوق و پایه پرداختی به بنگاه‌ها را برای جذب فارغ‌التحصیلان لحاظ کردیم برای کسانی که نیروی کار جدید جذب کنند هدف قرار دادیم.

معاون وزیر کار همچنین از دو مجموعه پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و ماهیان خاویاری قره‌برون در جویبار بازدید کرد.