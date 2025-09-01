پخش زنده
تیم والیبال جوانان ایران که موفق به کسب مقام قهرمانی جهان شد، بامداد سهشنبه وارد تهران میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، یکشنبه نهم شهریور با قهرمانی تیم جوانان کشورمان با ۹ برد متوالی به پایان رسید.
تیم جوانان ایران ساعت ۳:۴۰ دقیقه بامداد سهشنبه یازدهم شهریور وارد تهران میشود.
شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان موفق به شکست قزاقستان، پورتوریکو، کره جنوبی، کانادا و لهستان شدند.
همچنین تیم والیبال جوانان ایران در مراحل حذفی این رقابتها تیمهای آرژانتین، چین، آمریکا و ایتالیا را از پیش رو برداشت تا برای سومین بار قهرمان جهان شود.