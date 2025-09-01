به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه این دفتر از این پس به عنوان دفتر واحد امور خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه فعالیت خواهد داشت و مأموریت آن پیگیری برنامه‌های راهبردی در حوزه مدیریت پایدار خاک، حفاظت از منابع و بهبود بهره‌وری خواهد بود. برنامه‌ریزی برای احیا و استفاده مناسب از خاک با هدف تأمین امنیت غذایی، حفظ اکوسیستم‌های طبیعی، ارتقای ظرفیت خاک در ذخیره‌سازی آب، کمک به تولید تنوع گیاهی و صیانت از پوشش گیاهی از جمله وظایف اصلی این دفتر به شمار می‌رود. دفتر امور خاک کرمانشاه همچنین در راستای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، مأموریت دارد اقدامات اجرایی، پژوهشی و ترویجی مرتبط با حفظ خاک را در سطح استان دنبال کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، مراکز علمی و پژوهشی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز حرکت به سوی کشاورزی پایدار و علمی باشد.