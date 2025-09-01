پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران(ساتبا) گفت: در کنار احداث نیروگاه های کوچک مقیاس خورشیدی، کار احداث مزارع بزرگ خورشیدی نیز در کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محسن طرز طلب با اشاره به اینکه در هفته دولت احداث نیروگاههای سه مگاواتی در کشور کلید خورد، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده هر هفته برنامه مستمر برای افتتاح طرحهای خورشیدی داریم و پیش بینیهای لازم برای تامین منابع مالی طرحهای مرتبط با نیروگاههای خورشیدی انجام شده است.
طرزطلب درباره اقدامها برای نصب نیروگاه خورشیدی بر بام منازل نیز گفت: سامانهای برای ثبت نام در این زمینه راه اندازی و اطلاع رسانی در این خصوص آغاز شده و امیدواریم این طرح با استقبال خوب مردم روبهرو شود.
به گفته وی، متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه مرسین و تجهیزات مورد نیاز را شناسایی و خریداری کرده و یا میتوانند از این تجهیزات را در اختیار پیمانکاران بگذارند تا آنها را در پشت بام آنها نصب کند.
طرز طلب از تلاش برای ارائه اقساطی تجهیزات خبر داد و گفت: در حال حاضر استفاده از این تجهیزات فقط به صورت نقدی به متقاضیان عرضه میشود.
وی توسعه انرژیهای تجدید پذیر را از اولویتهای دولت چهاردهم در تامین برق مورد نیاز کشور و رفع ناترازی عنوان کرد و افزود: در هفتههای اخیر ۱۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر وارد مدار شده و فقط در هفته دولت ۱۵۰ مگاوات نیروگاه جدید به شبکه برق کشور اضافه شد.
طرزطلب ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور را ۲۱۰۰ مگاوات اعلام و ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزیهای صورت گرفته این شاخص تا پایان سال به حدود هفت هزار مگاوات برسد.
معاون وزیر نیرو رسیدن به سهم ۱۵ درصدی نیروگاههای تجدیدپذیر از سبد برق کشور در پایان سال ۱۴۰۴ را اهداف دولت چهاردهم برشمرد و اظهار داشت: سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر بازگشت مطمئن و کوتاهمدتی دارد و همین موضوع باعث افزایش استقبال فعالان بخش خصوصی و حتی مردم عادی شده است.
منبع: ایرنا