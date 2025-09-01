سه دیدار از مسابقات بسکتبال قهرمانی اروپا و فوتبال خاطره انگیز رئال مادرید و یوونتوس، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب پنجمین روز از برگزاری مسابقات یورو بسکتبال ۲۰۲۵، امروز دیدار بین دو تیم سوئد و مونته نگرو را در ساعت ۱۴، آلمان و بریتانیا را در ساعت ۱۷ و صربستان و چک را در ساعت ۲۱:۴۵ در برنامه «مثبت ورزش» پوشش می دهد.

شبکه ورزش از ساعت ۱۴، برای هواداران بسکتبال سه دیدار از رقابت‌های یورو بسکتبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۵ را تدارک دیده است. دیدار تیم‌های سوئد و مونته نگرو در ساعت ۱۴ با گزارشگری ابوذر مارکولایی پخش می‌شود.

رقابت بین دو تیم آلمان و بریتانیا در ساعت ۱۷ و تقابل صربستان و چک در ساعت ۲۱:۴۵ با گزارشگری محمدحسن واحد را برای علاقمندان به بسکتبال تدارک دیده است. این بازی‌ها در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پوشش داده می‌شود.

یوروبسکتبال ۲۰۲۵ چهل‌ودومین دوره از رقابت‌های قهرمانی بسکتبال مردان اروپا است، مسابقاتی بین‌المللی که هر چهار سال یک‌بار و به‌وسیله فیبا اروپا برگزار می‌شود. مانند سه دوره گذشته، این رقابت‌ها نیز به‌صورت مشترک در چند کشور برگزار خواهد شد.

فوتبال خاطره انگیز بین دو تیم رئال مادرید و یوونتوس ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش ساعت ۱۲:۳۰ فوتبال خاطره انگیز لیگ قهرمانان اروپا، دیدار بین دو تیم رئال مادرید و یوونتوس را برای شما فوتبال دوستان پخش می‌کند.

