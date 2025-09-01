به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تکاب گفت: با هدف بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت آن، ۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شد.

منصور رضایی افزود: در این راستا، ۲.۶ کیلومتر لوله‌گذاری هدایت آب و ۱۱ طرح آبیاری تحت فشار و سامانه‌های نوین تحت فشار در اراضی کشاورزی شهرستان انجام شده که برای اجرای این طرح‌های آبیاری، بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده که ۳.۵ میلیارد تومان آن به صورت بلاعوض به کشاورزان پرداخت و مابقی به صورت خودیاری توسط کشاورزان تأمین شده است.

فرماندار شهرستان تکاب هم در این خصوص گفت: چند طرح آبیاری به سامانه‌های نوین تجهیز و چند طرح لوله‌گذاری نیز برای صرفه‌جویی و کاهش مصرف آب در تکاب اجرا شده است.

محمد نیکنام، با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در ایجاد اشتغال افزود: با اجرای این طرح‌های آبیاری، برای ۱۸ نفر بصورت مستقیم و ۶۰ نفر غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

نیکنام، با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را موجب افزایش تولید محصولات، رفاه اجتماعی و امنیت غذایی در جامعه دانست.