مدیرکل بهزیستی استان مرکزی: در حال حاضر شهرستانهای تفرش، آشتیان، فراهان و کمیجان نیز از خدمات شهرستانهای معین در این حوزه بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با بیست و ششمین سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی، جلسه «تبیین نقش اورژانس اجتماعی در کاهش آسیبهای اجتماعی و راهکارهای توسعه آن» با حضور اعضاء، دستگاههای همکار و شرکای اجتماعی در اداره کل بهزیستی استان مرکزی برگزار شد.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی؛ در این نشست گفت: اورژانس اجتماعی در ۸ شهرستان استان مستقر شده و فعالیت مراکز اورژانس اجتماعی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی انکارناپذیر است.
الله دادی افزود: بر اساس پیگیریها و برنامهریزیهای انجام شده تا پایان سال اورژانس اجتماعی در دو شهرستان کمیجان و تفرش مستقر خواهد شد و خدمات مورد احتیاج در دو سطح یک و دو را به مردم ارائه خواهد کرد.
او ادامه داد: اورژانس اجتماعی در شهرستانهای فراهان و آشتیان هم تا پایان سال آینده مستقر خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خط تلفن ۱۲۳ را پل ارتباط مردم با اورژانس اجتماعی عنوان کرد و گفت: مردم در هر ساعت از شبانه روز میتوانند با این شماره تماس بگیرند تا همکاران ما در اورژانس اجتماعی با مداخله به موقع در رفع بحران، آنان را یاری کنند.
در این نشست سایر اعضاء نظرات خود را در راستای توسعه و ارتقاء خدمات اورژانس اجتماعی در سطح شهرستانهای استان مطرح کردند.
تأامین زیر ساختهای ساختمانی، خودرویی و تجهیزات اداریِ مراکز اورژانسهای اجتماعی در استان از مشکلات اساسی مطرح شده در این جلسه بود.
در پایان این نشست از اعضاء و دستگاههای همکار در حوزه اورژانس اجتماعی با اهدای لوح و شاخه گل تقدیر شد.