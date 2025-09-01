پخش زنده
امروز: -
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز از مهر و موم یک واحد سوپرمارکت به علت عدم رعایت موازین بهداشتی و عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمود فلاحتی با بیان اینکه حفظ سلامت و امنیت غذایی مردم خط قرمز مجموعه بهداشت و درمان است، افزود: این واحد صنفی در بازدید کارشناسان بهداشت محیط به دلیل تخلفات بهداشتی و عرضه مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته شناسایی و طبق ضوابط قانونی مهر و موم شد.
وی با تأکید بر تداوم طرحهای نظارتی گفت: بازرسیهای مستمر بر واحدهای صنفی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان انجام میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در سریعترین زمان بررسی و پیگیری شود.