به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر کیهانی فوق تخصص جراحی زانو، عضو هیئت رئیسه فدراسیون کشتی و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون، درباره سلامتی حسن یزدانی خبر‌های خوشی داد.

دکتر کیهانی با بیان اینکه حسن یزدانی هیچ منعی برای شروع تمرینات کشتی ندارد، اظهار داشت: پس از بررسی تصاویر‌ ام آر آی و سی تی اسکن شانه عمل کرده حسن یزدانی، آن چیزی که مشاهده شد جوش خوردگی کامل تاندون و قطعه استخوانی بود و شرایط وی بسیار رضایت بخش ارزیابی شد.

وی گفت: کاری که فدراسیون کشتی و کمیته پزشکی درباره این قهرمان کشورمان انجام داد، پشتیبانی و حمایت همه جانبه به منظور رفع مصدومیت بود و نتایج تصاویر نشان داد که ما کار خود را به خوبی انجام داده‌ایم. در واقع حسن یزدانی امانتی نزد ما و فدراسیون بود که آن را با صحت و سلامت به مردم باز گرداندیم تا بار دیگر بتواند در میادین کشتی افتخارآفرین باشد.

کیهانی درباره زمان بازگشت یزدانی به تشک کشتی، افزود: یزدانی از همین الان هم می‌تواند تمرینات خود را آغاز کند و تعیین کند که در چه وزنی می‌خواهد به میدان برود، به لطف پروردگار مصدومیت کاملا رفع شد و بعد از این، همه چیز بستگی به تلاش وی دارد که هرچه زودتر بتواند به میادین قهرمانی بازگردد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون با تأکید بر اینکه روند درمان همه ملی پوشان از جمله حسن یزدانی زیر نظر این کمیته پیگیری می‌شود، گفت: اهورا خاطری ۲ ماه قبل از جهانی جوانان جراحی کرد و با بهبودی کامل در این مسابقات حضور یافت. در تیم بزرگسالان نیز امیرعلی آذرپیرا و محمد نخودی نیز حدود یک سال پیش عمل کردند و در حال حاضر شرایط خوبی دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه کشتی ورزش سختی بوده و همواره با آسیب دیدگی ورزشکاران همراه است، هم اکنون همه ملی پوشان زیر نظر کمیته پزشکی قرار دارند. بنده در رقابت‌های جهانی کرواسی نیز حضور دارم و این آمادگی وجود دارد که در هر لحظه بتوانیم روند پزشکی ملی پوشان را از نزدیک پیگیری کنیم.