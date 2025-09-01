به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کیفیت هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۹۶ و سالم قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا اکنون با قرار گرفتن روی عدد ۱۰۱ آلوده و ناسالم برای گروه‌های حساس است است و سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی، عروقی و تنفسی باید بیشتر رعایت کنند و تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز بپرهیزند.

طبق شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا قابل قبول است، اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد، هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار می‌گیرد و ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها و از این عدد بیشتر در شرایط خطرناک است.