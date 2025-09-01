وزیر ورزش و جوانان از آمادگی برای اجرای برنامه‌های مشترک با هدف ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و گسترش گردشگری ورزشی در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد دنیامالی در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درباره توسعه زیر ساخت‌های ورزشی، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی، توسعه شرکت‌های ورزشی و تقویت تعامل بین وزارت ورزش و سازمان منطقه آزاد کیش تبادل نظر کرد.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اهمیت توسعه ورزش‌های پایه و حرفه‌ای در مناطق آزاد گفت: کیش ظرفیت‌های مناسبی برای میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی دارد و وزارت ورزش آماده اجرای برنامه‌های مشترک با سازمان منطقه آزاد کیش، برای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و گسترش گردشگری ورزشی کیش است.

محمد کبیری نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های ویژه کیش به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور گفت: کیش، قابلیت تبدیل شدن به پایگاه میزبانی رویداد‌های بزرگ ورزشی و بین‌المللی را دارد و سازمان منطقه آزاد کیش هم در این زمینه آماده همکاری همه‌جانبه با وزارت ورزش و جوانان است.

او افزود: توسعه امکانات ورزشی در کیش علاوه بر فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزشکاران، می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.

کبیری، گفت: نگاه ما به ورزش تنها محدود به برگزاری رویداد‌ها نیست، و اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، شرکت‌های ورزشی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز دنبال می‌کنیم.