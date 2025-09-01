امدادرسانی به ۳۴ نفر در حوادث هفته اول شهریور در البرز
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز از امدادرسانی به ۳۴ نفر حادثه دیده در ۱۲ حادثه هفته ابتدایی شهریور ماه خبر داد.
خلفی، با اشاره به اینکه در این حوادث ۲۰ نفر مصدوم شدند افزود: از این تعداد ۸ نفر از مصدومین توسط عوامل این جمعیت به مراکز درمانی منتقل شدند، یک نفر بصورت سرپایی در محل حادثه خدمات دریافت کرد و به ۷ نفر امدادرسانی شد.
وی افزود: ۳۴ نفر از نیرویهای عملیاتی با بکارگیری ۱۱ دستگاه خودروی امدادی شامل: ۷ دستگاه آمبولانس،۲ دستگاه خودروی ست نجات و ۴ دستگاه خودروی کمکدار و همچنین بکارگیری ۴ دستگاه تجهیزات امدادو نجات نسبت به امدادرسانی به ۱۲ نفر حادثه دیده در این حوادث بکارگیری شد
وی با بیان اینکه؛ شهرستان کرج با ۸ حادثه بیشترین تعداد حوادث را داشت افزود: اشتهارد ۲ حادثه و نظرآباد و ساوجبلاغ طی هفته ابتدایی شهریور، هر کدام یک حادثه داشتند.
گفتنی است: از ۶ تصادف جادهای ۲ مورد؛ مربوط به واژگونی،۲ مورد سقوط، و یک مورد انحراف و برخورد با مانع و یک مورد نیز برخورد خودروها با یکدیگر گزارش شده است.
شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد آماده پاسخگویی به حادثه دیدگان و هموطنان است.