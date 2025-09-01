امدادرسانی به ۳۴ نفر در حوادث هفته اول شهریور در البرز

امدادرسانی به ۳۴ نفر در حوادث هفته اول شهریور در البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمدباقر خلفی، اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی به ۶ حادثه جاده‌ای،۴ حادثه کوهستان، یک مورد آتش سوزی و یک مورد مراجعه حضوری، امدادرسانی کرده‌اند.

خلفی، با اشاره به اینکه در این حوادث ۲۰ نفر مصدوم شدند افزود: از این تعداد ۸ نفر از مصدومین توسط عوامل این جمعیت به مراکز درمانی منتقل شدند، یک نفر بصورت سرپایی در محل حادثه خدمات دریافت کرد و به ۷ نفر امدادرسانی شد.

وی افزود: ۳۴ نفر از نیروی‌های عملیاتی با بکارگیری ۱۱ دستگاه خودروی امدادی شامل: ۷ دستگاه آمبولانس،۲ دستگاه خودروی ست نجات و ۴ دستگاه خودروی کمکدار و همچنین بکارگیری ۴ دستگاه تجهیزات امدادو نجات نسبت به امدادرسانی به ۱۲ نفر حادثه دیده در این حوادث بکارگیری شد

وی با بیان اینکه؛ شهرستان کرج با ۸ حادثه بیشترین تعداد حوادث را داشت افزود: اشتهارد ۲ حادثه و نظرآباد و ساوجبلاغ طی هفته ابتدایی شهریور، هر کدام یک حادثه داشتند.

گفتنی است: از ۶ تصادف جاده‌ای ۲ مورد؛ مربوط به واژگونی،۲ مورد سقوط، و یک مورد انحراف و برخورد با مانع و یک مورد نیز برخورد خودرو‌ها با یکدیگر گزارش شده است.

شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد آماده پاسخگویی به حادثه دیدگان و هموطنان است.