به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام، یادگار محمدی از صدور نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای فرآورده بلوک سیمانی غیر باربر در شهرستان ایلام همزمان با هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: این پروانه پس از انجام مراحل بازرسی، نمونه‌برداری، آزمون فرآورده و بررسی در کمیته‌های علائم، همزمان با هفته دولت صادر شده است.

وی با اشاره به مصوبه شورای فنی استان، افزود: تمام پیمانکاران طرح‌های مهم، ملی و عمرانی موظف به استفاده از مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد و کد رهگیری معتبر هستند.

محمدی اضافه کرد: ناظران و مالکان می‌توانند برای بررسی اصالت علامت استاندارد کالاها، کد ۱۰ رقمی رهگیری را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و اطلاعات مربوط به محصول را دریافت کنند.

وی ادامه‌داد: استفاده از علامت استاندارد در زمان تعلیق یا ابطال پروانه، تخلف محسوب می‌شود و نظارت بر این واحد‌ها در چنین شرایطی تشدید خواهد شد.