مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی: برای عبور از تابستان در روزهای پایانی آن بدون تنش آبی نیازمند مدیریت مصرف مشترکان خانگی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرآبادانی گفت: در سال‌های گذشته میانگین برداشت آب از سد کمال صالح شازند هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه بود که این میزان در ماه‌های گذشته به ۶۵۰ لیتر بر ثانیه رسیده است.

او افزود: برای جلوگیری از قطعی آب در ماه‌های گذشته ۳۰ حلقه چاه حفر شده و تا چند روز آینده ۸ حلقه چاه دیگر نیز به بهره برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ادامه داد: در شهریور ماه میزان بهره برداری از سد کمال صالح شازند به ۳۲۵ لیتر در ثانیه می‌رسد که لازم است مشارکت مردم در کاهش مصرف آب همچنان تداوم یابد.