در صد و هشتاد و هفتمین پویش امید و افتخار؛
چهار طرح راهگشا فردا به بهره برداری میرسد
سخنگوی شهرداری تهران گفت: فردا در صد و هشتاد و هفتمین پویش امید و افتخار، چهار طرح راهگشا به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمطهر محمدخانی گفت:طرح ایجاد دسترسیهای جدید در ۹۸ تقاطع ناقص بزرگراهی تهران در حال اجراست و با افتتاح این طرحها ۵۲ طرح از ۹۸ تقاطع ناقص به بهرهبرداری میرسد، افزود: این اقدام مستقیماً به کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا منجر میشود.
وی افزود: فردا، سه شنبه ۱۱ شهریور در مراسمی در قالب صد و هشتاد و هفتمین پویش امید و افتخار، این چهار پروژه راهگشای ترافیکی افتتاح میشود و تقاطع غیرهمسطح بزرگراه آبشناسان– بلوار جنتآباد، تقاطع بزرگراه فاز دوم باغستان – فتح (پل تقاطعی) و پل دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه چمران طی این مراسم افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
محمدخانی با تأکید بر اینکه این ۴ طرح برای شهروندان ساکن غرب تهران اثربخش و بسیار راهگشاست، گفت: طرح جنتآباد _ نیایش، سالهاست این محله را به دو بخش تقسیم و زندگی شهروندان را مختل کرده بود و با اجرای این تقاطع اتصال این دو محله بازهم برقرار میشود.
وی در ادامه توضیح داد: افتتاح پل فتح_ باغستان هم برای حجم قابل توجه شهروندانی که از شهرستانهای غربی تهران مثل شهریار اسلامشهر، اندیشه و ملارد تردد میکنند راهگشاست. همچنین تسهیل تردد به صورت ملموسی با اجرای دوربرگردان بزرگراه شهید چمران برای محله ستارخان رخ خواهد داد. ضمن اینکه افتتاح فاز اول میدان فتح ترافیک جنوبغربی پایتخت رو تسهیل میکند.
سخنگوی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور در جریان اجرای عملیات عمرانی این طرحها، گفت: علیرغم تلاش دشمنان صهیونی در جنگ ۱۲ روزه، روند اجرایی هیچ طرح عمرانی در پایتخت متوقف نشد و تمامی کارگاههای عمرانی با قدرت فعال بودند. پیشرفت تهران با سرعت ادامه دارد و مدیریت شهری خود را متعهد به تحقق وعدههای خدمترسانی به شهروندان میداند.
وی در ادامه افزود: تکمیل طرح میدان فتح و اتصال یادگار امام به بزرگراه ساوه – همدان نیز انشاءالله تا انتهای سال انجام خواهد شد.