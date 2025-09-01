رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: هفت هزار و ۵۰۰ تن بذر غلات برای کشت پاییزه سال زراعی جاری در استان تامین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ جلیل علوی گفت: ۶ هزار تن بذر گندم در سال زراعی جاری در استان تولید شد و ۱۵۰۰ تن دیگر از انبار‌های استان باقی مانده است که برای کشت پاییزه بین کشاورزان توزیع می‌شود.

وی افزود: در سال زراعی گذشته هشت هزار تن بذر رسمی و گواهی‌شده در استان تامین شده بود.

علوی میزان بذر مورد نیاز سالانه استان را ۳۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: از این میزان، سالانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن بذر رسمی و گواهی‌شده بین کشاورزان توزیع می‌شود و ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن باقی‌مانده بذر خودمصرفی کشاورزان است.

وی با تاکید بر ضرورت ذخیره‌سازی بذر برای مقابله با کمبود، از کشاورزان خواست نسبت به نگهداری بذر خود برای سال زراعی آینده اقدام کنند.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: بذر پایه تولید در کشاورزی است و استفاده از بذر اصلاح‌شده می‌تواند تا ۳۵ درصد باعث افزایش عملکرد در واحد سطح شود.

علوی ادامه داد: علاوه بر آن این بذور‌ها به کاهش علف‌های هرز، آفات، مصرف بذر و هزینه تولید کمک می‌کنند و در نهایت درآمد بهره‌برداران را افزایش می‌دهند.

علوی همچنین به معرفی چهار رقم بذر غلات دیم جدید در استان اشاره کرد و گفت: این بذور شامل سه رقم گندم و یک رقم جو می‌شود و از سال گذشته تاکنون به کشاورزان معرفی شده است.

این ارقام با توجه به شرایط اقلیمی مقاوم‌تر در برابر زنگ زرد، خشکسالی و کمبود آب هستند و عملکرد مناسب‌تری نسبت به ارقام قبلی دارند.