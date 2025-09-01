استاندار یزد: حل مشکلات کارآفرینان و رفع موانع تولید مستلزم تسهیلگری و انعطاف دستگاه‌های قضایی و اجرایی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در دیدار اعضای شورای قضایی استان یزد با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری قوای اجرایی و قضایی استان در راستای خدمت رسانی به مردم گفت: مدیران دستگاه‌های مختلف باید بدون نگاه جناحی نسبت به بهبود وضعیت جامعه اقدام کنند.

وی برخورداری از مدیران مجرب و کارآمد را نقطه قوت دستگاه قضا در استان دانست و افزود: امیدواریم تلاش در مسیر خدمت به مردم، منجر به رضایتمندی خداوند و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی شود.

استاندار با اشاره به مطالبات متعدد کارآفرینان و صنعتگران استان صنعتی و معدنی یزد تصریح کرد: رفع مشکلات کارآفرینان در راستای حفظ اشتغال و رونق تولید و اقتصاد استان مستلزم دستیابی به فهم مشترک میان قوای اجرایی و قضایی است.

وی بر ضرورت حفظ جایگاه تصمیم گیری بالاترین مقام اجرایی استان تاکید کرد و اظهار داشت: استانداران در تمامی مباحث اجرایی استان مسئول هستند؛ بنابراین تصمیم گیری در خصوص مسائل مختلف نباید در خارج از این مجموعه انجام شود.

بابایی ادامه داد: با توجه به مشکلات متعدد صنعتگران از جمله تامین سرمایه در گردش و انرژی، باید ضمن اجرای دقیق قانون با انعطاف حداکثری نسبت به رفع موانع اقدام کرد.

استاندار با بیان اینکه دستگاه قضا در استان یزد همواره در کشور نمونه و سرآمد بوده است، عنوان کرد: بدون تعامل و همکاری کامل دستگاه‌های قضایی و اجرایی پیشبرد اهداف استان و توسعه یزد میسر نخواهد بود.

وی با اظهار امیدواری نسبت به حفظ و تقویت اتحاد و انسجام قوای اجرایی و قضایی در راستای تامین منافع مردم گفت: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دستگاه قضا در دستور کار مجموعه استان قرار دارد.