مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: تاکنون مبلغ ۹ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال معادل ۹۵ درصد از مطالبات به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نعمان یزدانی گفت: تاکنون بیش از ۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان در قالب عملیات خرید تضمینی گندم خریداری شده و این عملیات تا پایان شهریور ادامه دارد.

به گفته یزدانی، مجموع ارزش گندم‌های خریداری شده بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال بوده است.

امسال ۱۴۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم آبی و دیم و ۵۰ هزار هکتار نیز جو کشت شده است.