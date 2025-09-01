وزیر دفاع با اشاره به مواجهه جهان با یک جانبه‌گرایی و زیاده‌خواهی غرب تاکید کرد: کشورهای عضو شانگهای می‌توانند با همکاری یکدیگر، امنیت منطقه‌ای را ایجاد و اقتصاد خود را برای مقابله با تحریم‌ها توسعه دهند.

امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اظهار داشت: آنچه دنیا الان با آن مواجه است، یکجانبه‌گرایی و زیاده‌خواهی غرب در حوزه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و سیاسی است.

امیر سرتیپ نصیرزاده سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس را جایگزین‌های مناسبی برای مقابله با این یکجانبه‌گرایی دانست و افزود: تشکیل اتحاد‌ها و ائتلاف‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانند کمک کنند تا کشور‌ها با همکاری یکدیگر، امنیت منطقه‌ای را ایجاد کنند و اقتصاد خود را برای مقابله با تحریم‌ها توسعه دهند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: سازمان همکاری شانگهای برای همین منظور تأسیس شده و اثرات خوبی نیز تاکنون داشته است.