به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سفره‌های آب زیرزمینی بزرگترین منبع آب‌های تازه و قابل استفاده در جهان هستند. در بسیاری از نقاط به ویژه در مناطقی که روی سطح زمین، آبی در دسترس نیست از آب‌های زیرزمینی برای استفاده خانگی، کشاورزی و صنعتی به کار می‌رود. اما برداشت از این منابع آب زیر زمینی می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد.



به طوری که به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای قم، صرفه‌جویی و خودداری از برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، مهمترین راه‌های عبور از بحران آب است.



