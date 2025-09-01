پخش زنده
مدیرعامل آب منطقهای قم گفت: صرفهجویی و خودداری از برداشتهای بیرویه آبهای زیرزمینی، مهمترین راههای عبور از بحران آب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سفرههای آب زیرزمینی بزرگترین منبع آبهای تازه و قابل استفاده در جهان هستند. در بسیاری از نقاط به ویژه در مناطقی که روی سطح زمین، آبی در دسترس نیست از آبهای زیرزمینی برای استفاده خانگی، کشاورزی و صنعتی به کار میرود. اما برداشت از این منابع آب زیر زمینی می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد.
به طوری که به گفته مدیرعامل آب منطقهای قم، صرفهجویی و خودداری از برداشتهای بیرویه آبهای زیرزمینی، مهمترین راههای عبور از بحران آب است.