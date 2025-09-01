به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی برای روز‌های آینده جوی پایدار همراه با وزش نسبی باد پیش بینی کرد.

مریم بهروزی گفت: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهند تا روز چهارشنبه جوی پایدار در منطقه خواهیم داشت و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.

وی اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر وزش باد‌های شمالی را خواهیم داشت که این امر بیشتر در کانال بادی استان و شهر‌های تاکستان، کوهین و بوئین زهرا خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی افزود: برای روز سه شنبه کاهش نامحسوس دما را خواهیم داشت و در ادامه برای روز‌های پنجشنبه و جمعه امواجی از سطح منطقه عبور خواهند کرد که شاهد افزایش ابر در آسمان خواهیم بود.