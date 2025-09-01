به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صفا حبیبی افزود: با حضور ماموران منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه و بخش چاروسا ، همکاری دوستداران طبیعت و محیط زیست ، اهالی دهستان جاورده ، روستای الگن و چند تن از دهیاران بخش چاروسا این آتش سوزی مهار شد .

وی گفت: عامل این آتش سوزی مشخص نشد ، از طبیعت دوستان و اهالی بخش چاروسا انتظار داریم که برای شناسایی عاملان احتمالی همکاری کنند و در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست همکار و همیار باشند .

حبیبی افزود : اداره منابع طبیعی بخش و شهرستان و دوست داران طبیعت در حال پایش آتش سوزی هستند و تا پایش کامل محل را ترک نخواهند کرد.