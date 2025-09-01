\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u062f\u0631 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u067e\u0627\u0633\u06af\u0627\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u00ab\u0686\u0645\u200c\u0686\u06cc\u062a\u00bb \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0648\u062f\u060c \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f.\n\u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635\u200c\u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0627\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u0633\u06af\u0627\u0647 \u06f3\u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0631\u0627\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u067e\u0627\u0633\u06af\u0627\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u0686\u0645 \u0686\u06cc\u062a \u0646\u0642\u0634 \u0628\u0633\u0632\u0627 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0648\u062f \u0627\u06cc\u0641\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n