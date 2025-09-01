فرمانده انتظامی شاهرود از کشف محموله انواع قرص و داروی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علیرضا شائینی افزود: ماموران انتظامی یکی از پاسگاه‌های ایست و کنترل پلیس در اجرای طرح تشدید مقابله با کالای قاچاق، به یک دستگاه کامیونت که از محور مشهد عازم پایتخت بود مشکوک و با رعایت موازین شرعی و قانونی خودروی مورد نظر را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی خودرو، ا ۸ هزار انواع قرص و دارو‌های خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود ارزش کالای کشف شده را ۲ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: پرونده تشکیل و در اختیار اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفت.