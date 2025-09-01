به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال پسران زیر ۱۶ سال ایران در دومین دیدار خود از رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ مغولستان مقابل قزاقستان به رقابت پرداخت و با نتیجه ۹۰ بر ۴۱ موفق به کسب پیروزی شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۷ - ۱۶ / ایران

کوارتر دوم: ۲۶ - ۸ / ایران

کوارتر سوم: ۲۱ - ۹ / ایران

کواتر چهارم: ۱۶ - ۸/ ایران

امیررضا آذری با کسب ۱۸ امتیاز، ۶ ریباند، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۰ در این دیدار بهترین بازیکن شد.

ملی‌پوشان کشورمان در سومین دیدار خود سه‌شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۷ به وقت ایران به مصاف تیم ژاپن خواهند رفت.

ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی،

همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازی به عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم پسران ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.