به‌مناسبت هفته دولت اولین مرکز تفریحی و سرگرمی باغ پرنده‌نگری آذربایجان‌غربی با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری در ارومیه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به‌مناسبت هفته دولت اولین مجموعه تفریحی و سرگرمی باغ پرنده‌نگری آذربایجان‌غربی امروز شنبه ۸ شهریورماه با حضور رسول مقابلی، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری و فرماندار ارومیه، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی، جعفر شرف‌خانی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان، نمایندگان انجمن‌های گردشگری و جمعی از مسئولان و فعالان گردشگری در ارومیه افتتاح شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در این مراسم گفت: حضور در مکان‌های تفریحی و گردشگری یک نوع تفریح و اوقات سالم است که با حضور خانواده‌ها انجام می‌شود.

رسول مقابلی تصریح کرد: اگر به توسعه گردشگری در روستا‌ها توجه شود از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری می‌شود و امید است با استقبال سرمایه‌گذاران، گردشگری در روستا‌های استان توسعه پیدا کند.

او گفت: در سال جاری که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در صدر اولویت‌های مسئولان قرار دارد و در آذربایجان غربی نیز استاندار تاکید ویژه‌ای به این امر داشته و پس از همایش اینوا نیز روند سرمایه‌گذاری در استان شتاب گرفته است.

مقابلی افزود: هر توسعه‌ای نیازمند تکنولوژی و سرمایه است هر کشوری به این دو مورد توجه کند به سمت توسعه قدم برداشته است که در این زمینه جذب گردشگر، تقویت اقتصاد محلی، راه‌اندازی صندوق خرد، حمایت از محیط زیست و ایجاد اشتغال از جمله محور‌های توسعه هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره به اینکه این پروژه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۳۸۲ مترمربع دایر شده است، اظهار کرد: مجموعه تفریحی سرگرمی باغ پرنده‌نگری ارومیه در روستای صداقه میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

مرتضی صفری با اشاره به اینکه مجموع سرمایه‌گذاری این پروژه ۲۰ میلیارد تومان بوده و با بهره‌برداری از آن برای ۶ نفر اشتغال‌زایی می‌شود، گفت: تنور درمانی، پرندگان زینتی، سالن مراسم، دمنوش‌خانه، پارک بازی کودکان، کافی‌شاپ و ... از جمله بخش‌های مختلف این مجموعه هستند.

او ضمن قدردانی از توجه و حمایت ویژه استاندار آذربایجان غربی از حوزه گردشگری و جذب سرمایه‌گذار تصریح کرد: آذربایجان غربی در سایه تدابیر استاندار در مسیر درست توسعه قرار گرفته و با ابتکار عمل وی، سرمایه‌گذاری هم‌اکنون در استان افزایش یافته است.

صفری گفت: پس از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری با عنوان اینوا در استان، در حال حاضر سرمایه‌گذاری کلان در حوزه گردشگری افرایش داشته و رغبت سرمایه‌گذاران به این حوزه دوچندان شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: طبق تاکیدات استاندار آذربایجان‌غربی، گردشگری یکی از موتور‌های پیشران توسعه در استان بوده و همین امر فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری است که باید از آن استفاده کرد.

او گفت: اگر در گذشته به توسعه گردشگری در روستا‌ها توجه می‌شد امروزه شاهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در آذربایجان‌غربی نبودیم و امروز نیز یک مجموعه فاخر در نوع خود در یکی از روستا‌های ارومیه به بهره‌برداری رسید که الگویی برای سایر سرمایه‌گذاران می‌تواند باشد.