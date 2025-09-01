به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مهمترین مسابقات تیم المپیک لیون با یک گل از سد المپیک مارسی گذشت. لئوناردو بالردی مدافع مارسی در دقیقه ۸۷ تک گل بازی را به اشتباه وارد دروازه خودی کرد. همچنین تیم موناکو ۳ – ۲ از سد تیم استراسبورگ گذشت.

در سایر بازی‌ها تیم‌های آنژه و رن به تساوی ۱ – ۱ رسیدند، لوآور ۳ – ۱ نیس را شکست داد و اف ث پاری ۳ – ۲ از سد متس گذشت.

در جدول لیگ یک فرانسه تیم‌های ۹ امتیازی پاری سن ژرمن و المپیک لیون اول و دوم هستند و تیم لیل با ۷ امتیاز سوم است.