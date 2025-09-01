پخش زنده
طرح توسعه دو بی خط ۲۳۰ کیلوولت در پست نیروگاه سلطانیه و همچنین خط دومداره ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت این نیروگاه، با حضور وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ پروانه برهانی مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان، در آیین افتتاح گفت: این طرحها با مجموع اعتباری بالغ بر ۲۱۵۰ میلیارد ریال اجرا و به بهرهبرداری رسید و طرح توسعه دو بی خط ۲۳۰ کیلوولت در پست نیروگاه سلطانیه با اعتباری معادل ۱۸۵۰ میلیارد ریال و همچنین احداث خط دومداره ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت به طول ۲ کیلومتر با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد ریال، با تلاش شبانهروزی همکاران شرکت به ثمر نشست.
برهانی با اشاره به اهداف اجرای این طرحها اظهار داشت: این اقدامات با هدف تعدیل بار ترانسفورماتورهای پست ۴۰۰/۲۳۰ غایتی، بهبود پروفیل ولتاژ در پست ۲۳۰ ابهر و تقویت شبکه موجود برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل برق منطقهای زنجان تاکید کرد: اجرای این طرحها نقش موثری در پایداری شبکه انتقال استان زنجان و استانهای همجوار خواهد داشت و زمینه را برای افزایش ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه برق کشور فراهم میکند.
ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی خورشیدی زنجان کلید خورد
پیمان تقیپور مجری طرح نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی زنجان گفت: این طرح بزرگ تجدیدپذیر با سرمایهگذاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد و طبق برنامهریزی، ظرف مدت یکسال به بهرهبرداری میرسد و برق تولیدی این نیروگاه از طریق پست۴۰۰/۶۳ کیلوولت قیدار به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.
به گفته وی، پیمانکار طرح ۵۰۰ مگاواتی "پابند" انتخاب و قرارداد آن امضا شده است؛ تجهیز کارگاه و مطالعات فنی شامل طرح اتصال به شبکه انجام شده و هماهنگی با توانیر برای احداث پست و خط ۴۰۰ کیلوولت در دست اقدام است.
وی خاطر نشان کرد: با بهرهبرداری از این نیروگاه، گام مهمی در توسعه ظرفیت برق پاک کشور، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش امنیت انرژی برداشته میشود.
تقیپور در پایان گفت: تاکنون تقاضای ساخت حدود ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان زنجان ثبت شده و در این چارچوب، بیش از ۱۸۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص یافته که حدود ۱۰۰۰ هکتار آن تاییدیه فنی دریافت کردهاند.