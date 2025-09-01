به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با هدف گسترش بازار‌های صادراتی و معرفی توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی اعلام کرد که فرصت جذب کارگزار برای برگزاری نخستین نمایشگاه ایران‌ساخت در افغانستان تمدید شده است.

علاقه‌مندان و شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند تا ۱۶ شهریورماه امسال، مدارک و مستندات خود را به نشانی ایمیل cistc.planning@isti.ir ارسال کنند.

این نمایشگاه با حمایت و پشتیبانی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برگزار خواهد شد و فرصتی مغتنم برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی جهت عرضه محصولات و توانمندی‌های خود در بازار افغانستان فراهم می‌آورد.

متقاضیان واجد شرایط باید نخست تأییدیه رسمی برگزاری نمایشگاه در افغانستان را از سوی سازمان توسعه تجارت دریافت کنند، همچنین، ارائه سوابق و تجربیات مرتبط در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها یا رویدادهای مشابه در کشور افغانستان و پیشنهاده جامع برگزاری نمایشگاه، شامل برنامه‌های اجرایی نمایشگاه، جزئیات هزینه‌های نمایشگاهی، برآورد هزینه‌های سفر و اقامت، برنامه‌ریزی و هزینه‌های مربوط به ارسال و ترخیص کالا و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی رویدادهای جانبی از جمله نشست‌های رو در رو و سایر فعالیت‌های مرتبط را برای بررسی و ارزیابی ارائه کنند.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۴۱۱۸۶ (داخلی ۵۱۱۲ و ۵۱۱۵) و یا با شماره همراه ۰۹۱۲۶۲۰۳۷۰۴ تماس بگیرند.