به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بنا بر اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ تردد همه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع است.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها:
- تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع میباشد.
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده تونل شماره ۱۳ و حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک سنگین در محور سوادکوه مسیر (رفت و برگشت) محدوده پل سفید
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – تهران محدوده استاندارد
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – قم محدوده شهرک صنعتی شمس آباد
- تردد روان در محور تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)
- ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
محدودیتهای ترافیکی یک هفتهای که از چهارشنبه ۵ شهریور در جادههای مازندران و کشور آغاز شده تا فردا سه شنبه ۱۱ شهریور ادامه دارد.
۱. موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت از ساعت ۷ صبح روز چهار شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ تا ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ از محورهای کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس و محورهای بزرگراهی مشهد – سبزوار، مشهد تربت حیدریه، مشهد – قوچان و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۱:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۴:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۳:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
۳. محور هراز:
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۳) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲۴ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ از محور هراز ممنوع میباشد.
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
۴ – محور تهران – سوادکوه – قائم شهر:
(۱-۴) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه تردد انواع تریلرها به استثنای حاملین سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر شمال به جنوب محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر ممنوع میباشد.
۵- محور فشم:
- از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.
۶ - محور قدیم رشت _ قزوین و بالعکس:
- تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روز دوشنبه ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ در محور فوق ممنوع میباشد.
۷- محور آستارا - اردبیل و بالعکس:
- تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روز دوشنبه ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ در محور فوق ممنوع میباشد.