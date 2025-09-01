به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام ابن سینا از یکشنبه دوم شهریور به میزبانی هیئت شطرنج استان همدان آغاز شد و نهم شهریور با برگزاری مسابقات دور نهایی به پایان رسید.

این مسابقات در چهار جدول A (اساتید)، B (بازیکنان دارای درجه بین المللی زیر ۲۰۰۰)، C (بازیکنان رده سنی کمتر از ۱۲ سال) و D (برق آسا) و با حضور ۴۷۹ بازیکن از ۹ کشور ایران، دانمارک، هلند، نیجریه، سوریه، پاکستان، افغانستان، ارمنستان و عراق برگزار شد.

۴ استاد بزرگ، ۴ استاد بین المللی، ۷ استاد فیده و سه استاد فیده بانوان در این مسابقات حضور داشتند.

در پایان دور نهم جدول استادان؛ استاد فیده حمیدرضا طهماسبی با ۷/۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. استاد بزرگ مسعود مصدق پور با ۷/۵ امتیاز نایب قهرمان شد و استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه نیز با ۷ امتیاز جایگاه سوم جدول را از آن خود کرد.

در جدول ریتینگ زیر ۲۰۰۰، پس از پایان ۱۱ دور رقابت، ایلیا قلی نژاد با ۹ امتیاز قهرمان شد، محمدعلی عیسی پور با ۹ امتیاز در جایگاه دوم و حسین ممتحن با ۸/۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در جدول رده سنی زبر ۱۲ سال، در پایان دور یازدهم علیرضا عبدالهی لاکه با ۱۰ امتیاز قهرمان شد. روژان حسنی نوریان با ۹/۵ امتیاز در رده دوم و آرکا رقیب دوست با ۸ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

همچنین در بخش رقابت‌های برق آسا نیز استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه، امیرمحمد آزادی و استاد بزرگ مسعود مصدق پور با ۹ امتیاز رتبه‌های اول تا سوم جدول را به خود اختصاص دادند.