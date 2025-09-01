پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان از ادامه روند کاهش نسبی دمای هوا تا صبح چهارشنبه خبر داد و گفت: هوای نسبتا خنک به ویژه در طول شب قابل پیش بینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی در گفتوگو با خبرنگار صدا وسیمای استان افزود: از امروز به تدریج از شدت ناپایداریها و سرعت وزش باد کاسته میشود و در برخی ساعات در نوار شرقی استان گرد و خاک سبب کاهش میزان دید افقی میشود.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با ۱۰ درجه سلسیوس خنکترین و دهسلم با ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه بوده است.
کارشناس هواشناسی استان افزود: تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۳۵ و ۱۴ درجه سلسیوس است.