استان اصفهان این هفته با افتتاح همزمان ۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز ساخت نیروگاه‌های جدید با ظرفیت بیش از ۱۵۰۰ مگاوات، مسیر تبدیل‌شدن به پایتخت انرژی پاک ایران را هموارتر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام وزارت نیرو، این طرح با عنوان «اصفهان خورشیدی» رویکردی هوشمندانه برای توسعه غیرمتمرکز انرژی‌های تجدیدپذیر است که علاوه بر تقویت شبکه سراسری برق، دستاورد‌های اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجهی برای مناطق مختلف استان دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه نخست استان در توسعه انرژی‌های نو، این دستاورد را نماد عزم جدی اصفهان در تحقق اهداف ملی انرژی دانست و از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در موج سبز خورشیدی دعوت کرد.