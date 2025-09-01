معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تاکید بر نقش‌آفرینی نخبگان و جوانان در توسعه استان گفت: امروز بیشترین ظرفیت نخبگان در حوزه‌های فناوری‌های نوین، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد و استان برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای بهره‌گیری از این توانمندی‌ها انجام داده است.

انسجام، رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه و شرط موفقیت گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمد حمیدی در گفتگوی ویژه خبری گفت: شورای مشورتی جوانان در حوزه معاونت سیاسی تشکیل شده و از هر شهرستان یک جوان نخبه به عنوان عضو این شورا انتخاب شده است.

او افزود: همچنین فرمانداران مکلف هستند یک جوان نخبه را به عنوان مشاور برگزینند تا با تشکیل شورا‌های مشورتی شهرستانی، ارتباط میان جوانان و مدیران تقویت شود.

حمیدی گفت: همین مدل برای استفاده از ظرفیت بانوان نخبه در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نیز دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از دیدگاه‌های جوانان در مدیریت آسیب‌های اجتماعی گفت: در خیابان الغدیر گرگان مرکز اجتماعی استان راه‌اندازی شده که میزبان سمن‌ها و مؤسسات فعال اجتماعی است تا ظرفیت آنان در کاهش آسیب‌ها به کار گرفته شود.

حمیدی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را نمونه‌ای از جنگ ترکیبی دانست و گفت: دشمن علاوه بر حملات نظامی، با جنگ روانی در فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای به دنبال تضعیف روحیه مردم بود، اما انسجام ملی عامل اصلی پیروزی بود.

وی افزود: برای تبیین واقعیت‌های جنگ و حفظ انسجام اجتماعی، جلسات متعددی با نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد که بازخورد مثبت داشته است.

معاون سیاسی استاندار گلستان ادامه داد: انسجام و هم‌افزایی مدیران دستگاه‌ها، نمایندگان مجلس و نهاد‌های مختلف به ویژه با محوریت نماینده ولی فقیه در استان، رمز موفقیت در پیگیری مطالبات ملی است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در هفته دولت گفت: در این ایام ۱۸۵۶ پروژه افتتاح شد و بیش از ۱۳۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و هنری با محوریت فرمانداران در سطح استان اجرا شد.

حمیدی همچنین از رشد جایگاه گلستان در تسریع پاسخ به استعلامات سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: استان از رتبه ۲۲ به رتبه ۹ ارتقا یافته است.

وی افزود: پیگیری ایجاد منطقه آزاد تجاری، اجرای پروژه‌های گردشگری از جمله طرح‌های مرتبط با جزیره آشوراده و جذب بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سفر وزیر میراث فرهنگی به استان برای توسعه گردشگری از اقدامات مهم استان در حمایت از سرمایه‌گذاران است.

وی تاکید کرد: سیاست اصلی مدیریت استان، تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاران است و امروز شرایط به گونه‌ای فراهم شده که می‌توان گفت فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران در گلستان پهن شده است.