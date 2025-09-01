پخش زنده
استاندار خوزستان گفت: یک هزار واحد نیمه تمام در شهر رامین به طرح جوانی جمعیت اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست شورای مسکن استان با اشاره به اینکه موضوع تامین زمین برای ساختوساز یکی از مباحث مهم استان و کشور است که باید برای آن چارهاندیشی کنیم، افزود: برای رفع کمبود ۲۰ هزار و ۶۰۰ واحد در استان به ۶۸۶ هکتار زمین در شهرهای مختلف نیاز داریم که باید از طریق راهکارهایی مانند شهرکسازی یا ساختوساز در ارتفاع این مشکل را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه در ماههای گذشته چهار هزار سند مالکیت به متقاضیان واگذار شده و به زودی نیز موارد بیشتری انجام خواهد شد که اثر روانی و توسعهای بسیار مثبتی دارد، بیان کرد: بخشی از ساختوسازهای حاشیه شهرها به دلیل مشکلات مالکیت انجام میشوند که باید برای این موضوع چارهاندیشی کنیم.
استاندار خوزستان مسکن را یکی از پیششرطهای اصلی تحقق جوانی جمعیت دانست و تأکید کرد: برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری باید امکانات لازم از جمله مسکن مناسب را فراهم کنیم تا از پیری جمعیت جلوگیری شود.
موالی زاده از اختصاص هزار واحد نیمهتمام در شهر رامین به طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: این واحدها که بین ۳۰ تا ۹۲ درصد پیشرفت کاری دارند، میتوانند تا چهار واحد گسترش یابند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از بانکها افزود: در دو هفته گذشته قرارداد ۱ هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات نهضت ملی مسکن منعقد شده و سازوکار اجاره عرصه بهعنوان ضمانت دریافت تسهیلات نیز در نظر گرفته شده است.
موالیزاده در پایان درباره استفاده از زمینهای کشاورزی گفت: زمینهای کلاس یک و دو تغییر کاربری نمیدهند، اما زمینهای کلاس سه به پایین که شرایط کشاورزی مناسبی ندارند، میتوانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.