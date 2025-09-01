به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد محمدزاده گفت: این طرح با کمک کمیته امداد در حال انجام است وتلاش می‌کنیم در هر روستا ۱۰ تا ۲۰ واحد گلخانه کوچک مقیاس را راه اندازی کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه به دنبال ایجاد گلخانه‌های بزرگ مقیاس هستیم، افزود: گلخانه‌های بزرگ مقیاس از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر هستند.

محمد زاده گفت: افرادی که گلخانه آنها تا ۴۰ درصد پیشرفت داشته باشد مشمول دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ می‌شوند.

اکنون خراسان شمالی دارای ۱۴۰ هکتار گلخانه است که ۷۶ هکتار از این مساحت فعال، ۲۴ هکتار در حال ساخت است.

تعداد بهره برداران گلخانه‌های خراسان شمالی ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر است و گلخانه‌ها برای ۱۰۴۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

در هفته دولت در یکی از روستا‌های شهرستان گرمه ۱۵ گلخانه کوچک مقیاس به بهره برداری رسید.