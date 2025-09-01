سیدمحمد امین طباطبایی در پایان هشتمین دور از مسابقات بین المللی شطرنج فجیره و در جدول سوپر استادان، در جایگاه سوم جدول قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بین المللی شطرنج فجیره، سوم تا دهم شهریور به میزبانی امارات در حال برگزاری است.

این مسابقات در سه جدول سوپر استادان، استادان و آزاد پیگیری می‌شود. در جریان دور هشتم و ماقبل پایانی این رقابت‌ها سوپر استاد بزرگ محمد امین طباطبایی نماینده شطرنج کشورمان موفق شد مقابل آندرو هانگ استاد بزرگ آمریکایی به برتری برسد و در جایگاه سوم جدول سوپر استادان رقابت‌ها قرار بگیرد.

استاد بزرگ سینا موحد نیز در عملکردی درخشان مقابل دانیل داردا استاد بزرگ بلژیکی با درجه بین المللی ۲۶۱۶ به برتری رسید. استاد بزرگ بردیا دانشور نیز مقابل استاد بزرگ ایوان چپارینوف بلغارستانی با درجه بین المللی ۲۶۲۵ به تساوی رسید.

سیدمحمد امین طباطبایی در دور نهم و پایانی، روی میز دو رقابت‌ها با نماینده آلمان بازی می‌کند.