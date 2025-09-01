پخش زنده
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی با اشاره به جایگاه تمدنی تختجمشید، این بنای باستانی را «سندی زنده از روح همزیستی، تعامل و پذیرش ملتها» دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرهاد عزیزی تأکید کرد: برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در این مجموعه جهانی، استمرار سنت دیرینه گفتوگو و دوستی میان فرهنگهاست و تلفیق «هنر زنده» با «هنر ماندگار» فرصتی بیمانند برای معرفی ارزشهای مشترک ایران و جهان فراهم میآورد.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی با بیان اینکه تختجمشید فراتر از یک بنای باستانی، نماد یک تمدن است، افزود : تختجمشید بر شالوده همزیستی، احترام متقابل و مشارکت ملتهای گوناگون بنا شد. آنچه در نقشبرجستههای این اثر سترگ حک شده، گویای حضور اقوام مختلف از سراسر امپراتوری هخامنشی است؛ اقوامی که با پوشش، هدایا و نمادهای فرهنگی خود، در کالبد این مجموعه ماندگار به ثبت رسیدهاند. این شواهد تاریخی، سندی زنده از روح تعامل، پذیرش و همگرایی ملتها در ایران باستان است.
وی برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تختجمشید را «ادامه سنت تاریخی همگرایی» دانست و گفت : تختجمشید میراث مشترک بشری است و شایسته آن است که میزبان رویدادهای فاخر فرهنگی از سراسر جهان باشد؛ رخدادهایی که موسیقی و تاریخ را در کنار یکدیگر قرار میدهند و تجربهای یگانه برای مخاطبان رقم میزنند.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی با تأکید بر نقش جهانی موسیقی افزود : موسیقی همچون میراث تاریخی، زبان مشترک انسانهاست. زمانی که نوای ارکستر در میان ستونها و ایوانهای تختجمشید طنین میافکند، شکوه معماری هخامنشی و زیبایی هنر موسیقی همافزا میشوند و ترکیبی خلق میکنند که فراتر از مرزهای زمانی و جغرافیایی، احساسات مشترک بشری را برمیانگیزد. این همنشینی هنر زنده و هنر ماندگار، بستری بیبدیل برای معرفی ارزشهای فرهنگی ایران در عرصه جهانی فراهم میسازد.
وی همچنین با اشاره به نوروز بهعنوان میراث مشترک ایران و ارمنستان گفت : نوروز که نماد نو شدن طبیعت و بازآفرینی زندگی است، از دیرباز در شکوه کاخهای هخامنشی جشن گرفته میشد. امروز نیز برگزاری یک کنسرت بینالمللی در همین بستر تاریخی، همان پیام جاودانه نوروز یعنی آغاز دوباره، همدلی و زندگی مشترک بشری را احیا میکند.
عزیزی با یادآوری پیشینه روابط فرهنگی ایران و ارمنستان گفت: کلیساهای تاریخی ارامنه در ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدهاند، نشانهای روشن از پیوندهای ریشهدار دو ملت هستند. برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تختجمشید را میتوان فصلی تازه در روابط فرهنگی ایران و ارمنستان دانست؛ فصلی مبتنی بر احترام متقابل، دوستی پایدار و تعامل سازنده که بار دیگر ثابت میکند هنر و تاریخ بهترین ابزار برای نزدیکی دلها و تحکیم همبستگی ملتها هستند.
وی تأکید کرد: این رویداد تنها یک کنسرت موسیقی نیست؛ بلکه تجربهای ماندگار است که عظمت تاریخ و لطافت هنر را در هم میآمیزد، مخاطب را به سفری میان گذشته و حال میبرد و میراثمشترک بشری را در قالبی پویا و زنده بازآفرینی میکند.