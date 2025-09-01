به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در پی استقرار ناو‌های جنگی امریکایی در نزدیکی آب‌های سرزمینی ونزوئلا، جنگنده‌های نیرو‌های هوایی ارتش بولیواری ونزوئلا مانور‌های نظامی برگزار کرده و آمادگی خود را برای دفاع از کشور به نمایش گذاشتند.

جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش ونزوئلا ضمن پرواز بر فراز آب‌های سرزمینی کشورشان، عملیات‌های دفاعی و تهاجمی متنوعی برگزار می‌کنند. همچنین یگان‌های ویژه‌ای از نیروی زمینی ارتش ونزوئلا که رئیس جمهور مادورو هم در میان آنها حاضر شده بود با اعلام حمایت قاطع خود از دولت و کشور ونزوئلا بر آمادگی حداکثری برای دفاع از کشورشان در برابر هر گونه تهاجم احتمالی نظامی تاکید کردند. نیکلاووس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز در میان نیرو‌های ویژه ارتش، خواهان افزایش توانمندی‌های همه نیرو‌های مسلح برای دفاع همه جانبه از کشور شد.

از چند روز پیش چند ناو جنگی امریکا به دستور دونالد ترامپ به بهانه مبارزه با باند‌های قاچاق مواد مخدر در جنوب دریای کارائیب و نزدیکی آب‌های سرزمینی ونزوئلا وارد شده‌اند که بنا به اعلام برحی منابع خبری در روز‌های آینده بر تعداد این کشتی‌های جنگی نیز افزوده خواهد شد.