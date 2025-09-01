مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: شهریه مدارس غیردولتی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و هنرستان‌ها برای سال تحصیلی جدید مصوب و به این مدارس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی متقیان گفت: شهریه آموزشی مدارس غیر دولتی در همه مقاطع تحصیلی مصوب و به مؤسسان مدارس اعلام شد که باید در تابلو اعلانات مدارس غیر دولتی خراسان شمالی نصب شود.

وی افزود: شهریه مدارس ابتدایی از ۱۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان تا ۲۴ میلیون تومان مصوب شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین شهریه مدارس متوسطه اول را از ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گفته متقیان شهریه مدارس غیردولتی متوسطه دوم نیز از ۲۰ میلیون و۵۰۰ هزار تومان تا ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

متقیان شهریه هنرستان‌های غیرانتفاعی را از ۲۸ میلیون تومان تا ۳۳.۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی گفت: شهریه مدارس غیرانتفاعی بر اساس درجه‌بندی مدرسه به صورت قانونی اعلام می‌شود و باید در تابلو اعلانات مدرسه هم درج شود و در صورت تخلف قابل پیگیری است.

خراسان شمالی ۱۹۵ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.