کادر فنی تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال از برگزاری دیدار دوستانه با تیم امید شمیرانات خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال که از ششم شهریور در اردوی آماده سازی خود به سر میبرد، در دومین دیدار تدارکاتی فردا (سه شنبه ۱۱ شهریور) به مصاف تیم امید شمیرانات میرود.
ملیپوشان در نخستین دیدار درون اردویی خود به مصاف تیم بزرگسالان ملوان انزلی رفتند و این بازی را با نتیجه دو بر صفر واگذار کردند و بازیکنان تا چهارشنبه ۱۲ شهریور تمرینات خود را زیر نظر شادی مهینی برگزار میکنند.
اردوهای آمادهسازی تیم فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا برگزار میشود و تیم فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات ۲۱ تا ۲۵ مهر به میزبانی عربستان برگزار میشود.
برنامه مسابقات تیم فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۱ مهر
ایران – عربستان/ ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی
چهارشنبه ۲۳ مهر
کویت – ایران/ ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی
جمعه ۲۵ مهر
ایران – لبنان / ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی