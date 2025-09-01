پخش زنده
با وجود تلاشهای محیطبانان و مردم برای نجات خرس زخمی سیوند، این حیوان به علت شدت جراحات جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست فارس گفت: این خرس هفته گذشته از ارتفاعات سیوند منتقل و تحت درمان قرار گرفته بود، اما به علت ضعف شدید جسمانی و عفونت ناشی از زخم عمیق در ناحیه پا تلف شد.
لیلا جولایی افزود: زخم عمیق موجب آسیب جدی به عصب و ناتوانی طولانیمدت حیوان در حرکت و دسترسی به آب و غذا شده بود که سرانجام باعث مرگ آن شد.
وی افزود: با وجود تلاشهای بیوقفه محیطبانان و نیروهای مردمی برای درمان، این خرس تلف شد.