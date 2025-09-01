پیشبینی وزش باد و تلاطم دریا
هواشناسی بوشهر وزش باد، تلاطم دریا و احتمال نفوذ گردوخاک فرامنطقهای را برای استان پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که در ساعتهایی از وقت امروز و روز سهشنبه، با وزش باد شمال غربی روی دریا، بویژه در فراساحل شمالی و مرکزی استان، خلیج فارس به نسبت متلاطم است.
حسین مستانه افزود: همچنین در این مدت احتمال نفوذ گردوخاک فرامنطقهای به استان دور از انتظار نیست.
وی اضافه کرد: روزهای چهارشنبه تا جمعه، در ساعتهایی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در ارتفاعات شرقی و بخشهایی از جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در سواحل و روی دریا در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و امروز تا اوایل شب در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی و در فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد دریا ساعت ۰۱:۳۵ و جزر دریا ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه خواهد بود.