بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، متصدیان جایگاه که برای افراد بنزین می‌زنند طبق قانون نباید مبلغی را مطالبه کنند، اما افراد می‌توانند بابت دریافت این خدمت به آن‌ها انعام دهند.



افراد می‌توانند با شماره‌گیری ۰۹۶۲۷ شکایات خود را مطرح کنند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:



سلام. در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴، به یک پمپ بنزین واقع در محدوده مرکزی تهران مراجعه کردم و از اپراتور خواستم تا با کارت سوخت خودم برایم ۳۰ لیتر بنزین بزند. ولی بعد از ۳۶ لیتر بنزین زدن، کارت پولم را گرفت و به جای ۵۴ هزار تومن، ۷۰ تومن کارت کشید و مابقی را به عنوان مزد خودش برداشته بود. من اون موقع متوجه اضافه برداشت نشدم، فردای اون روز که رفتم وقتی دلیلش رو پرسیدم آقای اپراتور خیلی خونسرد گفتن که ما اینجا وقتی خودمون بنزین بزنیم یه چیزی هم برای خودمون اضافه تر می کشیم.



لطفا پیگیری کنید و دست این افراد رو از جیب مردم کوتاه کنید.