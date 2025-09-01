جشن بزرگ ولایت با سخنرانی حجت الاسلام حسن محبی و مداحی حسین کمالی امشب همزمان با نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزاده سیدعباس (ع) برگزار می‌شود.

اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ ‌؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ همچنین مراسم بزرگ جشن امامت حضرت ولی عصر (عج) ویژه نوجوانان با سخنرانی حجت الاسلام مهدی ترکانلو و نوای سید باقر سیدی زاده برگزار می‌شود.

سرپرست کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی هم گفت:جشن‌های آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) ویژه نوجوانان بجنورد دوشنبه شب در مساجد قائم آل محمد (عج) و انقلاب بجنورد برگزار می‌شود.

امین عاملی‌پور افزود: جشن آغاز امامت امام زمان (عج) با سخنرانی ویژه کودکان و نوجوانان توسط حجت الاسلام میثم بهاری از اساتید تربیتی کودک و نوجوان و مولودی خوانی سید باقر سیدی زاده در مسجد قائم آل محمد (ص) برگزار می‌شود.

همچنین گروه سرود نوجوانان مسجدی «نسیم ولایت» به اجرای سرود خواهند پرداخت.

عاملی پور به پخش انیمیشن سینمایی فرمانروای آب در شب آغاز امامت امام زمان (عج) ویژه کودکان و نوجوانان در مسجد انقلاب بجنورد اشاره کرد وگفت: این انیمیشن با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و اسرائیل است.