وجود سواحل زیبا و جاذبههای طبیعی و تاریخی کمنظیر در شهرستان عباسآباد، نیازمند زیرساختهای مناسب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ساختمان اداری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان عباسآباد همزمان با هفته دولت با حضور تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، مسئولان استان و جمعی از کارشناسان و هنرمندان صنایعدستی در پارک مدرس عباسآباد افتتاح شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان عباسآباد در آیین افتتاح این پروژه با قدردانی از تلاشهای فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر عباسآباد و مسئولان دستگاههای اجرایی و بخشداران منطقه گفت: این اتفاق بزرگ با همت و همراهی مجموعه مسئولان شهرستان رقم خورد و میتواند نقطه عطفی در توسعه و رونق گردشگری عباسآباد باشد.
نادر سحرخیز با اشاره به ظرفیتهای بینظیرگردشگری این شهرستان افزود: وجود سواحل زیبا و جاذبههای طبیعی و تاریخی کمنظیر در عباسآباد، نیازمند زیرساختهای مناسب بود که با افتتاح این ساختمان اداری، گام مهمی در مسیر شکوفایی گردشگری برداشته شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با همین فضای اداری مناسب، کار خود را آغاز کرده و روزهای خوبی برای گردشگری عباسآباد رقم بزنیم.
فرماندار عباسآباد با تأکید بر جایگاه برجسته این شهرستان در حوزه گردشگری اظهار داشت: عباسآباد بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری غرب مازندران دارای ظرفیتهای ارزشمند در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است که نقشی کلیدی در معرفی فرهنگ بومی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا میکند.
کابلی با اشاره به مشکلات گذشته تصریح کرد: نبود ساختمان مستقل برای اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، یکی از معضلات جدی شهرستان بود که با توجه به جایگاه عباسآباد بهعنوان قطب گردشگری، زیبنده این منطقه نبود.
وی خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورتگرفته این اقدام گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات و تقویت زیرساختهای گردشگری و فرهنگی منطقه به شمار میرود.
یادآور میشود ساختمان اداری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان عباسآباد در زیر بنای ۱۰۰ متر مربع با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان از محل اعتبارات محلی در پارک مدرس عباسآباد احداث شد.